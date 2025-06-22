Открыл мероприятие генерал-полковник Алексей Воробьев.

Сотрудники Росгвардии почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Они поучаствовали в мемориальной акции «Свеча памяти». Мероприятие, которое посвящено Дню памяти и скорби, прошло 22 июня в столице у памятника «Воинам внутренних войск и Росгвардии».

Открыл его заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Алексей Воробьев.

«Сегодня у памятника „Воинам внутренних войск и Росгвардии“ мы вспоминаем о них, чтя бессмертный подвиг нашего народа, склоняя головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли. В эти памятные дни мы вспоминаем и всех участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Вечная им память! Вечная им слава!», — сказал генерал-полковник.

Мероприятие посетили генералы и офицеры центрального аппарата ведомства, военные и ветераны войск правопорядка. Память павших воинов также почтили члены общественных организаций.

Присутствующие возложили венок и цветы к памятнику «Воинам внутренних войск и Росгвардии». Алексей Воробьев, а также представители центрального аппарата Росгвардии возложили цветы к памятнику Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, бюстам генерала от инфантерии Евграфа Федотовича Комаровского и генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева.