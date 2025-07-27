Во Франции оценили мощь российского подводного крейсера «Князь Пожарский»

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Дарья Неяскина
Дарья Неяскина 47 0

Французская газета Le Parisien назвала монстром подлодку «Князь Пожарский»

Во Франции оценили мощь российского подводного крейсера «Князя Пожарского»

Фото: Александр Казаков/ТАСС

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Субмарину назвали «24-тысячетонным монстром».

Российский атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» назвали «24-тысячетонным монстром». Об этом сообщила в своей публикации французская газета Le Parisien.

В статье, посвященной недавнему спуску субмарины на воду, подчеркиваются внушительные параметры судна: длина в 170 метров и скорость, достигающая 46 километров в час. Журналисты издания считают, что этот новейший крейсер является олицетворением российской стратегии ядерного сдерживания в арктическом регионе.

«Князь Пожарский» — это стратегический ракетоносец, относящийся к модернизированному классу «Борей-А», вооруженный 16 баллистическими ракетами «Булава», способными поражать цели на расстоянии до 9300 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал о включении в состав ВМФ РФ нового атомохода в Северодвинске, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что это уже пятый серийный ракетоносец проекта «Борей-А», который создан за последние шесть лет.

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