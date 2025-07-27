Новое оружие: Украина получит дроны с искусственным интеллектом

Речь идет об увеличении масштаба поставок примерно в десять раз.

Американская компания Auterion, специализирующая на разработке программного обеспечения, планирует передать Украине комплексы ударных беспилотников, оснащенные искусственным интеллектом (ИИ) для борьбы с вражескими дронами. Об этом рассказал генеральный директор компании Лоренц Майер в интервью газете Financial Times.

Как заявил спикер, до конца этого года компания поставит на Украину около 33000 ударных систем с ИИ в рамках нового контракта с военным министерством США.

Также по информации издания, данный объем поставок значительно превышает по объемам предыдущую военную помощь, оказанную Украине в виде аналогичных систем. Речь идет об увеличении масштаба поставок примерно в десять раз.

По словам главы Auterion, основой ударных комплектов являются компактные компьютеры Skynode. Эти устройства позволяют превратить обычные дроны с ручным управлением в автономные «системы вооружения на базе искусственного интеллекта». Благодаря Skynode, БПЛА могут самостоятельно фиксировать движущиеся цели на расстоянии до одного километра и обладают повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы, поэтому это затрудняет их подавление.

Ранее стало известно о планах Евросоюза по поставкам вооружения Украине. По предварительным данным, шесть государств готовы оказать Незалежной поддержку. Кроме того, сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп возобновил поставки ПВО Украине после обращения польской стороны. Спустя девять дней он объявил о новой помощи стране в размере десяти миллиардов долларов.

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