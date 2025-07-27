Скончался французский актер Жан -Поль Дюбуа

Французский актер кино и телевидения Жан-Поль Дюбуа скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание Sceneweb.

Причина смерти пока не установлена. Легендарный актер известен по таким картинам, как «Анж и Габриэль», «Франц», «Крестом и знаменем», «Огни Сен-Жана», а также «Пока я не забыл». Впервые же он появился на экране в конце 1970-х годов в сериале «Мазарини». В 1980-х годах он много выступал на театральной сцене, в том числе героев произведений Чехова и Шекспира.

В начале июля стало известно о смерти актера Кеннета Колли, сыгравшем в «Звездных войнах». Он умер от пневмонии в возрасте 87-ми лет. А 21 июля умер заслуженный артист Российской Федерации Валерий Смирнов. Свое звание он получил в 2004 году.

Также 5-tv.ru сообщил о гибели актера сериала «Декстер». Он случайным образом утонул у пляжа Коклес в Коста-Рике.

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