Умер актер из «Звездных войн» Кеннет Колли

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Причиной смерти артиста стала пневмония.

Умер актер из «Звездных войн» Кеннет Колли

Фото: Кадр из х/ф «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар». реж.:Ирвин Кершнер, 1980г.

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Умер британский актер Кеннет Колли, прославившийся благодаря роли адмирала Пиетта в культовой саге «Звездные войны». Ему было 87 лет. Об этом сообщила газета Independent со ссылкой на представителя артиста.

Отмечается, что причиной смерти Колли стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией.

Актер также сыграл роли в таких проектах как «Острые козырьки», «Чисто английское убийство», «Пуаро», «Житие Брайана по Монти Пайтону», «Бармаглот», «Листомания», «Отверженные».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из сериала «Звездный путь: Энтерпрайз» Питер Генри Шредер. Также он работал в качестве продюсера над фильмом «Операция Арго».

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