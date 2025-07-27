В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 37 0

Депутат Боярский опроверг сообщения о блокировке WhatsApp* с 1 августа

В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Информацию о запрете мессенджера и VPN назвали «нелепым вбросом».

Мессенджер WhatsApp* и сервисы VPN не будут подвергаться блокировке в России. Об этом Газете.ру рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Мне известно, что (информация о блокировке мессенджера. — Прим.ред.) — очередной нелепый вброс выходного дня», — сказал депутат.

Поводом для обсуждения стала публикация российской журналистки Анастасии Кашеваровой в Telegram, в которой утверждалось, что мессенджер будет недоступен на территории страны уже в ближайшие дни. Она охарактеризовала WhatsApp как «мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ». Журналистка также утверждала, что противник получал информацию о передвижении журналистов и военных на СВО с помощью WhatsApp.

С марта 2023 года по апрель 2024-го в отношении мессенджера было открыто три исполнительных производства. Все материалы поступили от мировых судей Таганского района Москвы. Один из штрафов, превышающий 3,2 миллиона рублей, был назначен по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ — за отказ удалить запрещенный контент. Речь шла о публикации, в которой предлагалась дистанционная продажа лекарственных препаратов, отпускаемых строго по рецепту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

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