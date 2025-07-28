В Бурятии заочно осудили мужчину за призывы к терроризму через YouТube

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Фигурант дела покинул Россию еще в 2021 году.

Призывавшего на своем YouTube-канале к экстремизму мужчину заочно осудили

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В Республике Бурятия суд заочно осудил российского пользователя видеохостинга YouTube, который в своих роликах призывал к терроризму. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону в своем Telegram-канале.

«Находясь в иностранном государстве, на своем YouTube-канале, к которому имеет доступ неограниченное количество пользователей, разместил видеозапись со своим монологом, который содержал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, направленной на воспрепятствование использования Вооруженных сил РФ для защиты территории страны и граждан», — проинформировало ведомство.

Известно, что мужчина покинул РФ еще в 2021 году. И уже в то время он был «активным сторонником сепаратистского движения». Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Так же суд запретил ему заниматься распространением контента в сети в течение трех лет.

Сейчас мужчина объявлен в международный розыск. В исполнение решение суда придет после того, как его задержат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осквернившего мемориал в Курской области литовца заочно осудили на 23 года.

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В Бурятии заочно осудили мужчину за призывы к терроризму через YouТube

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