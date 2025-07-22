Осквернившего мемориал в Курской области литовца заочно осудили на 23 года

Гражданин Литвы Валдас Барткевичюс* заочно приговорен в России к 23 годам лишения свободы за пособничество Вооруженным силам Украины и вандализм в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Суд назначил литовцу наказание в виде 23 лет лишения свободы. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, оставшиеся 18 лет — в колонии строгого режима.

«Установлено, что с февраля 2023 года по август 2024 года Барткевичюс, руководствуясь мотивом политической и идеологической ненависти к Российской Федерации, вступил в сговор с сообщниками, направленный на обеспечение лиц, участвующих в качестве наемников в вооруженном конфликте против Вооруженных сил Российской Федерации, автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

По информации следствия, кроме поставки автомобилей он в том числе был признан виновным в незаконном пересечении государственной границы и участии в хищении продуктов питания в магазине на территории Курской области.

Следствие также установило, что Барткевичюс* осквернил один из мемориалов воинского захоронения, расположенного в селе Казачья Локня. А также опубликовал фотографию с результатами деяния на странице в своей социальной сети.

Его действия квалифицированы по статьям о публичном оправдании терроризма, материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении границы, мародерстве, осквернении символов воинской славы, оскорблении памяти защитников Отечества и повреждении воинских захоронений.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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