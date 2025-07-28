Подъезд пострадавшего от взрыва газа в Саратове дома могут полностью разобрать

Эфирная новость 72 0

Жителям остальной части здания уже разрешили вернуться в квартиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Владислав Харченко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Судьбу многоэтажки в Саратове, где взорвался бытовой газ, могут решить уже сегодня. Специалисты обследуют пострадавший подъезд и, вероятно, его полностью разберут.

Ранее комиссия осмотрела другие части дома и заключила, что угроза обрушения нет. Жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

«Технические службы прошли, посмотрели визуально, что в этих подъездах нет движения лестничных маршей, или еще чего-то. И тогда разрешили жильцам селиться», — рассказал местный житель.

Бытовой газ взорвался в саратовской десятиэтажке в минувшую пятницу. По последним данным, погибли семь человек, в том числе один ребенок. Также известно о 16 пострадавших.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Умер расписавшийся на стене Рейхстага в 1945 году ветеран ВОВ
13:45
Опаснее, чем кажется: почему нельзя давить прыщи на лице
13:31
«Жуткое слово»: дочь Виктории Бони не хочет работать
13:27
Цена вопроса: ЕС обещал Трампу масштабные закупки энергоносителей у США
13:21
Российские силы освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР
13:11
Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Позор для всей страны: в Италии под давлением ЕС отменили концерт Гергиева
Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали о возможном сносе части здания
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс