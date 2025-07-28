Еще не все потеряно: как спасти печень от цирроза

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Врач Шархун: цирроз развивается через пять лет после употребления спиртного

Врач назвала срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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На начальной стадии распознать болезнь очень сложно.

Если регулярно пить алкоголь, то через пять-семь лет у человека может развиться цирроз печени. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач общей практики, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», профессор Ольга Шархун.

Это заболевание в той или иной форме есть у всех, кто злоупотребляет спиртным. Особенно этому подвержены женщины: их печень более чувствительна к этанолу. Меньше чем за десять лет регулярного распития алкоголя у зависимого человека развивается алкогольный гепатит, а в некоторых случаях — цирроз.

Врач подчеркивает, что уловить начало болезни сложно. В основном это связано с тем, что на ранних стадиях симптомы вовсе отсутствуют. Но по мере обострения начинает появляться слабость, человек резко теряет вес, а также его регулярно тошнит и беспокоит боль в правом подреберье.

По словам Ольги Шархун, если вовремя избавиться от зависимости, то печень сможет восстановиться и болезнь, если она, конечно, не запущена, отступит. Этот процесс может занять годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут ужесточить ограничения по продаже алкоголя.

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Еще не все потеряно: как спасти печень от цирроза

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