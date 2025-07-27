В России могут ужесточить ограничения по продаже алкоголя

Действующее законодательство позволяет регионам самостоятельно вводить дополнительные ограничения, чем многие субъекты РФ уже пользуются.

На федеральном уровне следует ужесточить правила продажи алкогольной продукции. Нужно начать с сокращения часов продажи алкоголя. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, пишет ТАСС.

Сейчас продажа алкоголя осуществляется с 08:00 до 23:00. Однако, по мнению Рыбальченко, эта мера слишком мягкая и должна быть пересмотрена. Он подчеркнул, что разрешенные временные рамки следует постепенно сокращать, особенно в целях охраны здоровья населения и снижения потребления спиртного.

Он добавил, что действующее законодательство позволяет регионам самостоятельно вводить дополнительные ограничения, чем многие субъекты РФ уже пользуются. Например, Вологодская и Тульская области, Республики Тыва и Якутия, Ненецкий автономный округ, а также Чечня. Рыбальченко считает, что подобная практика должна быть закреплена на федеральном уровне.

Кроме того, Рыбальченко высказался за введение ограничений на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. По его мнению, такие ограничения обеспечат наибольший эффект, поскольку именно в выходные потребление спиртного особенно возрастает. Он подчеркнул, что подобная мера не должна касаться заведений общественного питания — кафе и ресторанов.

Рыбальченко предложил запретить реализацию алкоголя в тех кафе и ресторанах, которые ориентированы на семейный досуг и часто посещаются детьми.

Рыбальченко добавил, что меры по ограничению оборота алкоголя являются одним из самых действенных способов увеличения продолжительности жизни россиян и снижения уровня преждевременной смертности.

Предложение председателя ОП может быть рассмотрено в рамках будущих изменений законодательства, однако пока речь идет лишь о необходимости общественного обсуждения и экспертной оценки.

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