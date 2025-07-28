Часть жилого дома обрушилась в Астрахани

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 313 0

Спасатели разбирают завалы и ведут поиск возможных пострадавших.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Часть подъезда многоквартирного жилого дома обрушилась в Астрахани, сообщили в МЧС России.

Инцидент произошел на улице Ляхова. На месте работают экстренные службы. В настоящее время спасатели разбирают обрушенные конструкции, проводят эвакуацию жильцов и ведут поиск возможных пострадавших.

Причина обрушения устанавливается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС разобрали более 60% завалов после взрыва газа в доме в Саратове. Инцидент произошел 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове.

Причина обрушения части здания — взрыв газа. К настоящему моменту обнаружено по меньшей мере семь погибших.

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