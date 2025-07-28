Часть жилого дома обрушилась в Астрахани
Спасатели разбирают завалы и ведут поиск возможных пострадавших.
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
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Часть подъезда многоквартирного жилого дома обрушилась в Астрахани, сообщили в МЧС России.
Инцидент произошел на улице Ляхова. На месте работают экстренные службы. В настоящее время спасатели разбирают обрушенные конструкции, проводят эвакуацию жильцов и ведут поиск возможных пострадавших.
Причина обрушения устанавливается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники МЧС разобрали более 60% завалов после взрыва газа в доме в Саратове. Инцидент произошел 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове.
Причина обрушения части здания — взрыв газа. К настоящему моменту обнаружено по меньшей мере семь погибших.
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