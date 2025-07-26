Сотрудники МЧС разобрали более 60% завалов после взрыва газа в доме в Саратове

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 65 0

Обломки отвозят на специальный полигон.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Специалисты МЧС разобрали порядка 60–70% завалов после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России, областной службы спасения, муниципальных служб продолжают аварийно-спасательные работы без перерыва, проводя ротацию личного состава. Завалы разобраны на 60–70%», — написал он в публикации.

Как уточнил губернатор, после этого обломки отвозятся на специальный полигон.  Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают сохранность имущества в неразрушенных квартирах.

Днем 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв газа.

В следствии ЧП произошло обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла. От взрыва пострадал также сектор частных домов — повреждена облицовка построек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратове с места взрыва газа уже вывезли 1740 тонн строительного мусора.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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