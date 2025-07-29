Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося дома в Астрахани

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Новых пострадавших не было выявлено.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Лепехин; МЧС России; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Астрахани

Завалы на месте частичного обрушения жилого дома в Астрахани полностью расчищены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Работы велись на улице Ляхова, где днем ранее обрушился один из подъездов многоквартирного дома.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по региону Юрия Землянского, расчистка завершена, новых пострадавших не выявлено.

Обрушение произошло 28 июля. Рухнула часть квартир дома с пятого по первый этаж, в результате чего, по последним данным, пострадали три человека.

В связи с произошедшим в Астрахани был введен режим ЧС муниципального уровня. Также возбуждено уголовное дело  по факту инцидента. Причины обрушения пока официально не названы.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Специалисты обследуют состояние конструкций и оценивают угрозы для соседних зданий.

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Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося дома в Астрахани

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