Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушившегося дома в Астрахани

Завалы на месте частичного обрушения жилого дома в Астрахани полностью расчищены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Работы велись на улице Ляхова, где днем ранее обрушился один из подъездов многоквартирного дома.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по региону Юрия Землянского, расчистка завершена, новых пострадавших не выявлено.

Обрушение произошло 28 июля. Рухнула часть квартир дома с пятого по первый этаж, в результате чего, по последним данным, пострадали три человека.

В связи с произошедшим в Астрахани был введен режим ЧС муниципального уровня. Также возбуждено уголовное дело по факту инцидента. Причины обрушения пока официально не названы.

На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб. Специалисты обследуют состояние конструкций и оценивают угрозы для соседних зданий.

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