Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 002 0

Спасатели устраивают минуты тишины на месте обрушения части дома в Астрахани

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Артем Лепехин; 5-tv.ru

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Тема:
Обрушение дома в Астрахани

Спасатели разбирают завалы вручную.

Часть подъезда многоквартирного жилого дома обрушилась в Астрахани. На месте работают экстренные службы. Как сообщили в МЧС РФ, спасатели вручную разбирают завалы. Что происходит на месте ЧП — читайте в материале 5-tv.ru.

Часть квартир дома на улице Ляхова, 6 обрушилась с первого по пятый этажи без последующего возгорания. На месте работают 96 специалистов и 28 единиц техники.

Согласно последним данным МЧС РФ, из обрушившегося дома эвакуированы 16 жильцов. Для них открыт пункт временного размещения. С людьми работают психологи МЧС России. Также известно, что пострадали по меньшей мере три человека.

Спасатели продолжают поиск еще возможных пострадавших — для этого они устраивают минуты тишины.

Кроме того, для координации аварийно-спасательных работ на месте развернут оперативный штаб. Прокуратура Астраханской области организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка обеспечения безопасных условий проживания граждан и деятельности уполномоченных органов и организаций.

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Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани

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