На форуме «Москва 2030» раскроют перспективы развития социальной сферы столицы

В Гостином Дворе откроется 31 июля интеллектуально-выставочное пространство «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Экспозиция продлится до 14 сентября и будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00, кроме понедельника, сообщили на портале mos.ru.

Уникальное пространство познакомит посетителей с ключевыми аспектами социальной жизни столицы через четыре тематические зоны: «Любовь», «Здоровье», «Знания» и «Технологии».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что выставка ежегодно меняет тематику, но неизменно сосредоточена на человеке и его взаимодействии с городом.

Гости смогут пройти познавательные лекции, посетить арт-инсталляции, поучаствовать в мастер-классах для взрослых и детей, а также оценить интерактивные зоны. Особое внимание уделено профессиям будущего и цифровому человеку — в зоне «Технологии» представлен трехмерный цифровой человек, с которым можно сделать фото.

Для удобства посетителей впервые доступны два входа: с улиц Ильинки и Варварки.