Умер расписавшийся на стене Рейхстага в 1945 году ветеран ВОВ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 54 0

Спартак Сычев скончался в Твери на 99-м году жизни.

смерть ветерана ВОВ Спартака Сычева

Фото: Telegram/Пул69/pul69

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Твери скончался ветеран Великой Отечественной войны Спартак Сычев — один из тех, кто в 1945 году оставил автограф на стене поверженного Рейхстага.

О его смерти 28 июля сообщила пресс-служба правительства Тверской области. Как отметил губернатор Игорь Руденя, Сычев прошел через самые ожесточенные бои, включая Курскую дугу, освобождение Киева и Ржевскую операцию, и стал символом героизма и стойкости поколения победителей.

После войны Сычев получил юридическое образование в Военно-юридической академии, работал в военной прокуратуре и преподавал в Калининском университете. Позже он посвятил 30 лет Тверскому вагоностроительному заводу. Ветеран активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи и сохранении исторической памяти.

За выдающийся военный и трудовой путь Сычев был награжден рядом высоких государственных наград: орденами Почета, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Отечественной войны, а также медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией».

Память о Спартаке Сычеве, как подчеркивается в сообщении властей, навсегда останется в сердцах жителей Тверской области и всей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что три человека пострадали при обрушении части жилого дома в Астрахани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.55
0.69 93.35
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Модный провал в офисе: Лисовец рассказал, в какой летней одежде не стоит ходить на работу
15:00
Россиян предупредили об опасности придверных резиновых ковриков для здоровья
14:53
Мишустин обозначил приоритеты нацпроекта «Семья»
14:39
«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя: что известно о случившемся
14:29
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Германии
14:14
Дегтярев проверил ход восстановления спортивных объектов в ЛНР

Сейчас читают

ЕС наобещал Трампу с три короба: столько нефти и газа возможно только по суперценам
Минуты тишины: что происходит на месте обрушения части многоэтажки в Астрахани
Из-за сбоя в информационных системах «Аэрофлот» отменил 42 рейса из Москвы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс