Допрос Павла Дурова в суде Парижа длился более 9 часов

Допрос Павла Дурова, российского бизнесмена и создателя мессенджера Telegram, в суде Парижа завершился. Как сообщает CLPRESS, процедура длилась более девяти часов.

Дуров покинул здание суда после завершения допроса, который проводился двумя следственными судьями, пишет ТАСС. Предприниматель отказался общаться с журналистами, которые ждали его у выхода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павла Дурова снова вызвали на допрос в Париже. Бизнесмен пришел в суд в сопровождении четырех адвокатов для дачи показаний по делу, касающемуся возможной связи Telegram с различными преступлениями.

В августе 2024 года основатель мессенджера Telegram был арестован в парижском аэропорту Ле-Бурже. Спустя несколько дней его освободили под залог, однако предпринимателю запретили покидать страну и обязали регулярно отмечаться в полиции.

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