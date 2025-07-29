Проливные дожди унесли жизни 30 человек в столице Китая

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Штаб по борьбе с наводнениями фиксирует рост числа жерт стихии.

Проливные дожди унесли жизни 30 человек в столице Китая

Фото: www.globallookpress.com/Wu Xingke

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Сильные ливни, обрушившиеся на Пекин, привели к гибели не менее 30 человек. Об этом сообщает газета Science and Technology Daily.

Причиной бедствия стал приток теплого и влажного воздуха из субтропической области высокого давления.

Трагедия произошла в Пекине 29 июля. Как сообщается, в ряде районов, включая Миюнь, прошли сильные грозы и осадки, вызвавшие наводнения и оползни.

По данным издания, штаб по борьбе с наводнениями подтвердил число погибших. Ранее агентство Синьхуа сообщало о пяти жертвах оползня на юго-западе Китая: автомобиль оказался под завалом, выжить никому не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный ливень с грозой остановил жизнь в столице Турции. Из-за проливных дождей улицы Анкары превратились в реки, а оживленные проспекты оказались затоплены. Из-за обильных осадков городская система канализации не выдержала нагрузки и вышла из строя. Людей, которые оказались в зоне затопления, эвакуировали.

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