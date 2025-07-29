Беспилотники ВСУ атаковали города ДНР

Украинские дроны нанесли удары сразу по нескольким населенным пунктам республики в ночное время.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ночь на 29 июля боевики Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку с применением ударных беспилотников по ряду городов ДНР. Об этом сообщили в Управлении по документированию военных преступлений Украины при администрации главы и правительства региона.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства, где уточняется, что противник задействовал сразу несколько дронов в разных направлениях.
На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Ведомство продолжает сбор данных по последствиям налета.
Накануне, 28 июля, в Шебекино Белгородской области от атаки БПЛА ВСУ пострадала мирная жительница — у нее диагностировали осколочное ранение и минно-взрывную травму.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дрон ВСУ атаковал ликвидировавших возгорание сотрудников МЧС в Энергодаре. В результате инцидента никто из пожарных не получил травм. Однако повреждения были нанесены специализированному оборудованию, крыша пожарной машины была пробита.
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