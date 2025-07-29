Два альпиниста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

Срочная эвакуация в горах Кабардино-Балкарии потребовалась двум туристам. Они отбились от своей группы и попали под камнепад на высоте три тысячи 800 метров.

Травмы оказались настолько серьезными, что передвигаться самостоятельно они не могли. Поскольку маршрут был зарегистрирован, сотрудникам МЧС удалось быстро обнаружить путешественников. Сейчас они в руках медиков.

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