«Союзмультфильм» проиграл суд из-за прав на Чебурашку

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Американская компания столкнулась с конкуренцией после сделки с российской студией.

Суд США признал Союзмультфильм нарушителем прав на Чебурашку в Японии

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Американская компания LaRubInt Corp. выиграла судебное разбирательство в США против российской киностудии «Союзмультфильм» по делу о нарушении лицензионных соглашений, связанных с правами на использование персонажа Чебурашки в Японии. Об этом сообщило деловое издание «Ведомости» со ссылкой на материалы американского суда.

Конфликт начался еще в 2018 году, когда LaRubInt Corp. подписала с «Союзмультфильмом» соглашения, касающиеся прав на использование образов Чебурашки и других персонажей в японском регионе. Однако, как утверждает истец, уже через месяц после заключения контрактов стало известно, что компания Cheburashka Project LLP также занимается продажей товаров с изображением Чебурашки в Японии, при этом ссылаясь на лицензию, выданную тем же «Союзмультфильмом».

Американская сторона заявила, что это нарушает условия заключенных соглашений, и потребовала компенсации. В рамках судебного процесса LaRubInt Corp. подала соответствующий иск в американский суд, предоставив документы, доказывающие, что действия российской компании противоречат условиям договора.

Как следует из материалов суда, «Союзмультфильм» не предоставил необходимые пояснения и не отреагировал на юридические запросы, что стало ключевым аргументом в решении суда в пользу истца. Это затруднило установление того, были ли права, предоставленные LaRubInt Corp., исключительными.

Ранее LaRubInt Corp. также пыталась защитить свои интересы в Японии, подав иск в Токийский суд. Однако тогда суд отклонил заявление, не признав за американской компанией исключительных прав на персонажа.

Теперь после решения американского суда LaRubInt Corp. имеет возможность требовать компенсацию убытков в упрощенном порядке, что может привести к финансовым претензиям к российской студии.

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