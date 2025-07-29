Место на больничной койке обеспечено: какую еду нельзя брать на пляж

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Врач-диетолог Виктор Прусаков: мясные продукты брать на пляж нельзя

Место в больничной койке обеспечено: какую еду нельзя брать на пляж

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие перекусы, которые люди привыкли брать с собой к воде, из-за жары быстро портятся.

Мясо, молочные продукты, салаты с майонезами и нарезанные фрукты лучше не брать с собой на пляж. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог Виктор Прусаков.

Эксперт отметил, что в жаркую погоду даже самые свежие продукты неизбежно превратятся в рассадник бактерий. По его словам, при температуре +25 градусов микроорганизмы размножаются в геометрической прогрессии.

«То, что утром было безопасным продуктом, через два-три часа на пляже может вызвать серьезное отравление», — предупредил врач.

Чаще всего, собираясь поплавать, люди берут мясные продукты, однако, по словам Виктора Прусакова, их стоит избегать в первую очередь, потому что они содержат много белка и влаги. А это идеальные условия для появления опасных бактерий. Если на пляже съесть эти продукты, то можно легко подхватить стафилококк и сальмонеллу.

Также эксперт посоветовал в перерыве между водными процедурами отказаться от тортов, яиц, молочных продуктов, салатов с майонезом, нарезанных фруктов и даже ягод. Подобные перекусы — также отличная среда для размножения вредных микроорганизмов.

«Нарезанный арбуз на жаре может стать причиной тяжелого отравления уже через два-три часа. Я знаю случаи, когда целые семьи попадали в больницу после такого пляжного лакомства» — подытожил эксперт.

По его словам, лучше всего к воде брать сухофрукты, хлебцы, галетное печенье или целые фрукты. Они отлично утолят жажду и не вызовут проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему еда застревает между зубами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Сладкое под контролем: чем заменить сахар при диабете
12:57
Два сапера погибли при разминировании беспилотника ВСУ в Ростовской области
12:48
Щитовидке конец: врач объяснил, почему не стоит пить воду из пластика
12:36
Устроивший стрельбу в Нью-Йорке назвал причину своих проблем и попросил изучить его мозг
12:34
«Аэрофлот» вернулся к полетам по расписанию после сбоя в информсистеме
12:24
От кариеса до язвы желудка: чем опасен неприятный запах изо рта у детей

Сейчас читают

«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс