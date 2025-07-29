Массовое ДТП с тремя машинами произошло на 104 км МКАД

В Москве на 104-м километре внутренней стороны МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла в условиях плотного потока автомобилей. Из-за столкновения движение в районе происшествия оказалось существенно затруднено. По данным Дептранса, пробка на данном участке растянулась примерно на два километра. Водителям рекомендовалось заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать задержек. Но сейчас движение восстановлено на всем участке дороги.

По информации департамента, на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства инцидента и возможное наличие пострадавших в данный момент уточняются. Сообщений о состоянии водителей и пассажиров пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на федеральной трассе М-4 «Дон» под Ростовом произошла крупная авария с участием грузовика с цистерной. По предварительной версии, водитель фуры уснул за рулем, выехал на встречную полосу и протаранил несколько легковых автомобилей. В результате столкновения цистерна перевернулась и взорвалась. На месте происшествия вспыхнул пожар — по трассе разлилось топливо.

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