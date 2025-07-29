Развод с продолжением: Петросяну и Степаненко выставили счет за экспертизу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 19 0

Минюст требует 582 тысячи рублей за раздел имущества Петросяна и Степаненко

Развод с продолжением: Петросяну и Степаненко выставили счет за экспертизу

Фото: Тараканов Вадим/ТАСС

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Спустя несколько лет после расставания бывшие супруги продолжают разбирательства по имуществу.

Министерство юстиции России направило в суд требование о взыскании 582 тысяч рублей в бюджет страны за неоплаченную часть судебной экспертизы, проведенной в рамках дела о разделе имущества между юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы, поступившие в распоряжение редакции.

Первая экспертиза, стоимость которой составила 7,5 миллиона рублей, была полностью оплачена сторонами — Петросян и Степаненко разделили эти расходы поровну. Однако позднее появилась необходимость в дополнительной экспертизе, за которую, по данным Минюста, осталась задолженность, которую оплатили лишь наполовину. Теперь ведомство требует взыскать недостающую сумму в 582 тысячи рублей.

По делу уже назначено судебное заседание, которое, как ожидается, состоится во вторник. Оно пройдет в закрытом режиме. 

Раздел имущества между юмористами тянется уже несколько лет после их громкого развода в 2018 году. Тогда сообщалось, что предметом спора стали квартиры, предметы искусства и антиквариат на сумму, оцениваемую в сотни миллионов рублей.

На сегодняшний день Евгений Петросян женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой. У пары уже есть двое детей. Сам артист продолжает активную творческую деятельность, выступает с концертами и появляется в телепередачах. Елена Степаненко также остается в публичном поле, участвует в телепроектах и дает интервью, но о ее личной жизни известно немного.

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