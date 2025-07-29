Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 186 0

Жена Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась модной прической

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав/ТАСС; Instagram*/bruhunova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена Петросяна тщательно следит за своей внешностью.

Татьяна Брухунова — жена юмориста Евгения Петросяна — похвасталась новой стрижкой. О смене имиджа знаменитость рассказала подписчикам у себя на странице в социальной сети.

«Не знаю, что может быть прекрасней, чем новая стрижка. Убрала шесть сантиметров волос. Ощущение, что похудела килограмм на десять», — сказала 36-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна.

Кроме того, Татьяна Брухунова отметила, что после смены имиджа ее настроение улучшилось.

«Полный класс», — резюмировала звезда.

Татьяна является пятой супругой Евгения Вагановича. Ради молодой жены юморист расстался с заслуженной артисткой РФ Еленой Степаненко, с которой состоял в браке более 30 лет. Сейчас Петросяну 80 лет. Вместе с Брухуновой он воспитывает двух общих детей — сына Вагана и дочку Матильду. Мальчику пять лет, а девочке — два года.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодой жене Петросяна жестко прилетело от юриста.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

14:37
Ловушка быстрого похудения: чем опасны экспресс-диеты
14:23
Уничтоженный в Минске БПЛА был снабжен тротилом и металлическими шариками
14:09
ЕС приостановил помощь Украине из-за давления на антикоррупционные органы
14:04
Зеленский разрешил служить по контракту в ВСУ украинцам старше 60 лет
13:56
Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»
13:53
Песков: Кремль принял к сведению заявление Трампа по Украине

Сейчас читают

«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак
«Я никогда не побирался»: Прохор Шаляпин отверг звание главного альфонса страны
Боня о тяжелом прошлом: «Я голодная была, даже на пельмени не было денег»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс