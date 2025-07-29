«Раз… и вдруг мы все голые»: Сергей Гилев про неловкие моменты на съемках сериала «Хирург»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 92 0

Сергей Гилев: обнаженные сцены были непростыми на съемках сериала «Хирург»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Некоторые сцены актеру дались непросто.

Обнаженные сцены были самыми непростыми на съемках сериала «Хирург» для актера Сергея Гилева. Таким впечатлениями о рабочем процессе артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на премьере проекта.

«Только когда мы все были голые — вот это всегда очень непросто. Представьте, сейчас нас тут (на премьере сериала — Прим. ред.) несколько человек, раз… и вдруг мы все голые. А люди еще и снимают. Как-то сразу становится странно», — признается актер.

При этом надо ведь еще пытаться сделать вид, добавил Гилев, что все происходящее вокруг — это нормально и отыграть сцену так, чтобы зрителям это понравилось. В общем, задача не из легких.

Новый сериал «Хирург» расскажет о том, как устроен черный рынок органов, и какую цену платят те, кто так или иначе связан с его деятельностью. Жертвами здесь становятся не только «пациенты», которые ложатся под нож, но и те, в чьих руках этот нож оказывается, а также — их родные и друзья.

Главную роль в проекте сыграл Сергей Гилев. Его герой — талантливый хирург, замешанный в незаконном обороте органов. Каждый раз он идет на компромиссы со своей совестью ради финансирования амбициозных научных исследований.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотоотчет с премьеры сериала «Хирург».

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