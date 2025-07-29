«Людей уже нет»: в Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

В Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет

Фото: www.globallookpress.com/Juan Moreno

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Это может быть одним из признаков скорого завершения СВО.

Разрешение на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для мужчин старше 60 лет говорит о серьезной нехватке личного состава в украинской армии. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, подобный шаг свидетельствует о том, что ВСУ практически исчерпали свои кадровые ресурсы, и теперь власти вынуждены задействовать пожилых граждан, несмотря на объективные возрастные ограничения. Он подчеркнул, что это создает дополнительные риски как для самих военнослужащих, так и в гуманитарном плане.

Депутат отметил, что пожилым людям физически трудно переносить боевые нагрузки: постоянное ношение бронежилета и экипировки особенно тяжело для суставов, которые в этом возрасте уже не такие выносливые. Хотя, как добавил Колесник, среди старшего поколения встречаются и весьма крепкие мужчины, способные конкурировать с молодыми, все же полноценное участие в боях для них — это серьезная нагрузка.

Член комитета Госдумы по обороне также предположил, что подобные шаги могут указывать на то, что Киев близок к истощению своих ресурсов. По его словам, украинские власти прибегают к крайним мерам, включая призыв пожилых и несовершеннолетних, что, по его мнению, свидетельствует о крайнем дефиците кадров.

«Людей уже нет», — констатировал Колесник.

Депутат отметил, что жизни людей для Владимира Зеленского, похоже, не представляют особой ценности.

Ранее глава киевского режима подписал закон, разрешающий мужчинам старше 60 лет заключать контракты на службу в ВСУ. Закон предусматривает обязательное медицинское освидетельствование, двухмесячный испытательный срок и возможность продления годового контракта. Верхняя граница возраста не установлена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.58
0.03 93.21
-0.14
Ответы на все вопросы: гороскоп на август 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
ЦБ установил курс доллара выше 82 рублей
18:56
Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад в Пакистане
18:49
Водителям-мигрантам запретили работать в такси в Петербурге
18:33
Вандалы разгромили «Грозовые ворота» в Геленджике
18:19
«Людей уже нет»: в Госдуме отреагировали на закон Зеленского о службе в ВСУ мужчин старше 60 лет
18:00
Агент СБУ готовил теракт против офицера российской армии

Сейчас читают

Брухунова похвасталась новой стрижкой: «Ощущение, что похудела»
«Одна не будет точно»: Шаляпин высказался о возможном разводе Ани Лорак
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс