Это может быть одним из признаков скорого завершения СВО.

Разрешение на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для мужчин старше 60 лет говорит о серьезной нехватке личного состава в украинской армии. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его мнению, подобный шаг свидетельствует о том, что ВСУ практически исчерпали свои кадровые ресурсы, и теперь власти вынуждены задействовать пожилых граждан, несмотря на объективные возрастные ограничения. Он подчеркнул, что это создает дополнительные риски как для самих военнослужащих, так и в гуманитарном плане.

Депутат отметил, что пожилым людям физически трудно переносить боевые нагрузки: постоянное ношение бронежилета и экипировки особенно тяжело для суставов, которые в этом возрасте уже не такие выносливые. Хотя, как добавил Колесник, среди старшего поколения встречаются и весьма крепкие мужчины, способные конкурировать с молодыми, все же полноценное участие в боях для них — это серьезная нагрузка.

Член комитета Госдумы по обороне также предположил, что подобные шаги могут указывать на то, что Киев близок к истощению своих ресурсов. По его словам, украинские власти прибегают к крайним мерам, включая призыв пожилых и несовершеннолетних, что, по его мнению, свидетельствует о крайнем дефиците кадров.

«Людей уже нет», — констатировал Колесник.

Депутат отметил, что жизни людей для Владимира Зеленского, похоже, не представляют особой ценности.

Ранее глава киевского режима подписал закон, разрешающий мужчинам старше 60 лет заключать контракты на службу в ВСУ. Закон предусматривает обязательное медицинское освидетельствование, двухмесячный испытательный срок и возможность продления годового контракта. Верхняя граница возраста не установлена.

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