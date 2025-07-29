Годовалый ребенок разгрыз надвое 70-сантиметровую кобру в Индии

Одна из самых ядовитых змей в мире — кобра — стала «жертвой нападения» годовалого ребенка в Индии. Ошибки нет: младенец принял заползшего в дом аспида за игрушку и, впившись в него зубами, убил. Удивительную историю описывает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Бихар. Годовалый мальчик по имени Говинда находился дома с бабушкой. Женщина заметила, как в помещение заползла 70-сантиметровая змея. Защитить ребенка родственница не успела, но этого и не потребовалось: малыш впился в кобру зубами и разорвал надвое.

Отмечается, что змея успела укусить ребенка до того, как умерла. Юный Говинда был доставлен на скорой в местную больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Доктора отметили, что жизнь ребенка вне опасности. Признаков поражения ядом не обнаружено.

Малышу сильно повезло. Яд кобры действует как нейротоксин. Он останавливает мускульные сокращения и вызывает паралич дыхательной системы. Один укус может привести к смерти взрослого человека за 15 минут.

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