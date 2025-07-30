Швабра, которой вымыли пол в Китае и США: Сийярто жестко прошелся по фон дер Ляйен

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Сийярто: фон дер Ляйен — объект унижения и насмешек в мировой политике

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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По его словам, глава Еврокомиссии уничтожила авторитет Европы.

Урсулой фон дер Ляйен дважды вымыли пол два больших игрока мировой политики. Такую крайне обидную и даже оскорбительную оценку сегодня дал главе европейской дипломатии глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его мнению, в результате попыток наладить отношения с Китаем и Штатами полностью уничтожили авторитет Старого Света.

«Ну, я просто хочу сказать, что да, сначала ею помыли пол в Китае, а потом ей вымыл пол президент США. По сути, сегодня лицо Евросоюза, председатель Еврокомиссии — это объект унижения и насмешек в мировой политике. Вот к чему мы пришли. Она — объект унижения и насмешек в мировой политике», — сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

У большинства европейцев действительно возникает чувство стыда за то, что такой человек, как Урсула фон дер Ляйен, представляет ЕС. Хотя в целом вся нынешняя команда стоит друг друга. Вот как британская Guardian видит прошедшие переговоры Трампа и своего премьера Стармера. Целуя кольцо, он произносит всего лишь одну фразу: «Если я наберусь смелости».

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