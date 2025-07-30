Настоящая гора: звезда «Игры престолов» установил мировой рекорд, подняв 505 кг

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Звезда сериала «Игра престолов» установил мировой рекорд подняв 505 кг

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

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Предыдущее достижение так же принадлежало ему.

Исландский спортсмен и актер Хефтор Бьернссон, известный фанатам «Игры Престолов» по роли Григора Клигана с прозвищем Гора, подтвердил звание одного из сильнейших людей планеты. Он установил мировой рекорд, подняв 505 килограммов в становой тяге.

Чтобы было понятно, 505 килограммов — столько весит, например, самец белого медведя или два взрослых льва.

Бьернссон — многократный призер силовых соревнований, в том числе за звание «Самый сильный человек планеты».

Примечательно, что предыдущий рекорд в 501 килограмм был установлен им же, но не был засчитан. А свою мощь спортсмен успел продемонстрировать даже на шоу в Красноярске в апреле этого года, подняв штангу весом в 425 килограммов и обойдя всех конкурентов.

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