Настоящая гора: звезда «Игры престолов» установил мировой рекорд, подняв 505 кг
Звезда сериала «Игра престолов» установил мировой рекорд подняв 505 кг
Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Предыдущее достижение так же принадлежало ему.
Исландский спортсмен и актер Хефтор Бьернссон, известный фанатам «Игры Престолов» по роли Григора Клигана с прозвищем Гора, подтвердил звание одного из сильнейших людей планеты. Он установил мировой рекорд, подняв 505 килограммов в становой тяге.
Чтобы было понятно, 505 килограммов — столько весит, например, самец белого медведя или два взрослых льва.
Бьернссон — многократный призер силовых соревнований, в том числе за звание «Самый сильный человек планеты».
Примечательно, что предыдущий рекорд в 501 килограмм был установлен им же, но не был засчитан. А свою мощь спортсмен успел продемонстрировать даже на шоу в Красноярске в апреле этого года, подняв штангу весом в 425 килограммов и обойдя всех конкурентов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
73%
Нашли ошибку?