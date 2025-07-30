«В форме сердца»: дочь Маликова рассказала о своем главном комплексе

Данная особенность передалась ей от матери.

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова — Стефания — рассказала подписчикам о своем главном комплексе. Сейчас большую популярность набирает тренд, где пользователи сети делятся своими переживаниями насчет разных недостатков, а также как в дальнейшем смогли превратить это в свою уникальность.

Дочь артиста в личном блоге рассказала, что сильно волновалась в детстве из-за своего широкого лица в форме сердца. Данная особенность передалась ей от матери Елены. Спустя время Стефания приняла это и осознала, что в этом и заключается ее неповторимость.

Фото: Instagram*/steshamalikova

Также Стефания Маликова отметила, что любит подобные тренды, так как в них есть нечто настоящее.

Стефания не является единственным ребенком в семье. У нее есть семилетний брат Марк, который появился на свет благодаря суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал о взаимоотношениях Стефании Маликовой с отцом, а также ответственности, которую она почувствовала еще будучи ребенком.

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