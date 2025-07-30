Захарова: СБУ планирует использовать противоречия отношений РФ и Азербайджана

Служба безопасности Украины (СБУ) планирует использовать нынешние противоречия, которые есть в отношениях между Россией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, это нужно для разжигания ненависти на национальной почве. Кроме этого, украинская власть намерена использовать перебежчиков из РФ, которые будут делать проплаченные киевским режимом диверсионные вылазки.

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве. В частности, нам известно о планах задействовать перебежчиков из России, готовых за вознаграждение под российским флагом совершать диверсии в отношении граждан, представительств и культурных объектов Азербайджана», — поделилась она.

Мотивом для такого подхода послужил план Киева о создании образа российской агрессии, который должен распространиться в СМИ Азербайджана, Турции и стран Европы.

Отношения Москвы и Баку на данный момент напряжены. Они осложнились из-за ареста ряда российских граждан, находящихся в стране, в том числе сотрудников редакции «Sputnik Азербайджан».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова надеется на скорейшую нормализацию отношений между Азербайджаном и Россией. Она отметила, что освобождение журналистов стало бы важным шагом для продолжения взаимодействия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.