Тарасова: люди не хотят смотреть фигурное катание без российских спортсменов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Их отсутствие на международных стартах отразилось на доходах Международного союза конькобежцев в 2024 году.

Тарасова: люди не хотят смотреть фигурное катание без России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Федоров

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с РБК Спорт прокомментировала финансовые итоги Международного союза конькобежцев (ISU) за 2024 год. По информации пресс-службы организации, операционные убытки составили 8,5 миллиона швейцарских франков, что на 5,9 миллиона больше по сравнению с предыдущим годом.

В отчете организации отмечается, что убытки связаны, прежде всего, с отсутствием российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях, что негативно сказалось на интересе аудитории и доходах ISU.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года были отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU. Такое решение объясняли необходимостью «защиты честности соревнований и безопасности». Однако в декабре 2024 года ISU допустил некоторых российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийском отборе в нейтральном статусе, но без права выступления в командном турнире.

Татьяна Тарасова отметила, что восприняла информацию о финансовых потерях ISU спокойно, подчеркнув, что зрители не хотят смотреть соревнования без российских фигуристов.

«А они как думали — что если мы не участвуем, то это не имеет значения для соревнований? Как можно так думать? Нас незаконно дисквалифицировали три с половиной года назад», — заявила тренер.

Руководство ISU фиксирует падение доходов и продолжает компенсировать их за счет новых спонсорских контрактов и доходов от юношеских Олимпийских игр, однако отсутствие ряда сильнейших спортсменов продолжает негативно влиять на популярность и коммерческие показатели фигурного катания на международном уровне.

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