Карьера не при чем: когда и зачем Жанна Фриске сменила фамилию

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

Жанна Фриске сменила фамилию еще до попадания в шоу-бизнес

Когда и зачем Жанна Фриске сменила фамилию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

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Будущая знаменитость после совершеннолетия взяла данные бабушки.

Певица Жанна Фриске сменила фамилию за несколько лет до того, как попала в группу «Блестящие». О том, какие доказательства этому предоставила сестра артистки Наталья Фриске, сообщило издание 7Дней.ru.

До 18 лет Жанна носила фамилию Копылова, а затем сменила ее на всем знакомую Фриске. Наталья решила объяснить, что на этот шаг артистка пошла не ради того, что выделится в шоу-бизнесе, а по семейным обстоятельствам. К тому же, все документы были оформлены за четыре года до того, как Жанна дебютировала в музыкальной группе.

«Кто там у меня все возмущается, что Жанна взяла фамилию бабушки в «Блестящих»? Нашла специально документ. В 1992 году мы все поменяли фамилию, когда собирались ехать в Германию на ПМЖ. А в «Блестящие» она попала только в 1996 году. Все спокойны теперь?» — уточнила Наталья.

В своем Telegram-канале родственница знаменитости опубликовала фото соответствующего свидетельства, которое датировано 24 апреля 1992 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сестра Фриске потеряла второго ребенка после кончины Жанны.

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