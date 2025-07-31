«Позор»: новая волна протестов охватила Киев

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Акции протеста проходят в Харькове, Одессе и Киеве

Фото, видео: Reuters/Thomas Peter; 5-tv.ru

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Тысячи жителей собрались перед офисом Владимира Зеленского.

Новая волна протестов охватила Украину. Уже сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект о возвращении независимости антикоррупционных органов. Как раз этого и требуют демонстранты.

Митинги начались еще накануне. Акции охватили Харьков, Одессу и Киев. В столице тысячи жителей собрались перед офисом Зеленского, чтобы прокричать ему: «Позор».

Протесты вспыхнули с новой силой после публикации сенсационных деталей расследования украинских СМИ. Выяснилось, что антикоррупционные структуры следили за ближайшим окружением Владимира Зеленского. В том числе за его бизнес-партнером Тимуром Миндичем.

Предположительно, он курировал организации, причастные к многомиллиардным хищениям. Глава киевского режима часто бывал у него в квартире, где и обсуждали дела. Вот только, похоже, в доме установили прослушку.

Источники «Страны» предполагают, что прослушка могла быть установлена, когда шел ремонт в квартире Боголюбова этажом ниже квартиры Миндича. И случилось это после того, как Миндич, в прямом смысле, залил Боголюбова.

Микрофоны записали и откровения самого Зеленского. Сообщается, что он обсуждал продажу оружия, взятки, рейдерский захват крупного украинского бизнеса и много другое. В попытке замять дело глава киевского режима продвинул реформу антикоррупционных ведомств. Но после критики западных покровителей и протестов на Украине поспешил пересмотреть решение.

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