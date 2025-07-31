Права на первый альбом Гуфа могут не продать пожелавшему удалить его бизнесмену из Челябинска

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 38 0

Игорь Рыбаков хотел избавить молодежь от вредного, по его мнению, влияния рэпера.

рыбаков хочет удалить гуфа

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Челябинскому миллиардеру Игорю Рыбакову, заявившему о намерении выкупить права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог» за 95 миллионов рублей, могут отказать в сделке. Причина — желание предпринимателя удалить пластинку с цифровых площадок, чтобы, как он выразился, «сделать подарок русскодумающим людям» и избавить молодежь от вредного влияния.

Владелец прав на альбом Антон Пронин в интервью URA.RU заявил, что категорически не поддерживает идею удаления релиза. По его словам, речь идет не просто о наборе треков, а о важном этапе в истории отечественного рэпа.

«Это творчество и выражение человека. И это легендарный альбом Гуфа, с которого началось его творчество», — отметил Пронин.

Он признает, что тексты альбома действительно могут восприниматься негативно, однако подчеркнул: ни одного нарушения закона в них нет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, рэпер Гуф сделал замечание своей невесте. Что так не понравилось артисту?

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