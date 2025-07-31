Не только песни: Стас Михайлов удивил ценой своего роскошного особняка

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 39 0

7Дней: Особняк Стаса Михайлова вместе с участком стоит около миллиарда рублей

Не только песни: Стас Михайлов удивил ценой своего роскошного особняка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дизайном дома занималась супруга артиста, Инна, выбрав классический стиль с элементами итальянской роскоши.

Народного артиста РФ Стаса Михайлова назвали обладателем самого дорогого дома — его коллегам по российскому шоу-бизнесу до звезды далеко. По данным 7Дней.ru, стоимость жилья составляет около одного миллиарда рублей. Только земельный участок оценивается в 150 миллионов рублей.

Известно, что Михайлов приобрел этот дом во время брака с Инной Канчельскис, которая принимала активное участие в проектировании и оформлении интерьера площадью 580 квадратных метров. Супруга певца выбрала классический стиль, заказывая множество элементов декора в Италии, включая лепнину, кованые лестницы и люстру из муранского стекла.

Ранее Михайлов во время концерта в Белоруссии признался, что ему не чуждо большое самомнение. Об этом сообщал 5-tv.ru. Чувство собственной значимости у человека, все прекрасно знают, всегда зашкаливает, признался знаменитость. Кроме того, Стас Михайлов добавил, что у него репертуаре есть песня, которая всегда ставит его на место — композиция под названием «Страдая, падая, взлетая».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
80.32
-1.51 91.88
-3.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Каждый плод растет в свое время: прогноз Таро на август 2025 года
20:50
Российско-лаосские отношения успешно развиваются: как прошла встреча лидеров двух стран
20:39
Лолите Милявской поклонники оставляли похабные надписи в подъезде
20:30
Умер знаменитый театральный режиссер Роберт Уилсон
20:21
Не только песни: Стас Михайлов удивил ценой своего роскошного особняка
20:03
Верховная рада Украины вернула полномочия «борцам с коррупцией»: как это было

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Чуть не задел: к устроившему экстрим-шоу над Ладогой пилоту пришли с обыском
Рот под ключ: почему нельзя затягивать с протезирование выпавшего зуба

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс