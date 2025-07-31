Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Россия должна вывести свои войска из непризнанной Приднестровской Молдавской Республики мирным путем. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью изданию Newsmaker.

По ее словам, решение приднестровской проблемы возможно лишь после того, как Оперативная группа российских войск (ОГРВ) покинет территорию ПМР. Санду добавила, что если появится возможность начать процесс мирного вывода войск, то это откроет «геополитическое окно возможностей» для урегулирования конфликта и улучшения отношений с Россией.

Переговорный процесс в формате «пять плюс два» (включающем Молдавию, Приднестровье, ОБСЕ, Россию, Украину и наблюдателей от США и ЕС) заморожен уже более пяти лет, несмотря на неоднократные призывы руководства Приднестровья возобновить диалог.

Российские миротворцы находятся в регионе с 1992 года. ОГРВ насчитывает около тысячи военнослужащих и, хотя она не имеет ударной боевой мощи, лишена средств ПРО, ПВО, авиации и другой тяжелой техники, играет значимую роль в сохранении мира и стабильности в Приднестровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.