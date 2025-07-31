Победителей кубка по пляжному футболу определят 3 августа

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Турнир стартовал в Москве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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В столице стартовал Московский международный кубок по пляжному футболу. В турнире принимают участие восемь команд из шести стран — России, Бразилии, Саудовской Аравии, Казахстана, Беларуси и Ирана. На поле выйдет и сборная нашей страны. Первая игра — уже сегодня. За началом соревнований наблюдает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«27 градусов, переменная облачность, без осадков — идеальные погодные условия. Но организаторы учли аномалии этого лета в столице и дополнительно оснастили площадку дренажной системой. То есть если пойдет сильный дождь, лишняя влага будет отводиться, а матчи будут продолжены. Хотя посмотреть на футбольный матч на мокром песке было бы по меньшей мере необычно», — рассказывает журналист.

Победителей определят в воскресенье 3 августа. В этот день пройдут финальные матчи.

Соревнования станут четвертым в истории Московского международного кубка по пляжному футболу. Действующий победитель турнира — бразильский «Коринтианс». В прошлогоднем турнире он обыграл московский «Локомотив» со счетом 6:4.

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