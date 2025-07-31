В отношении Кехмана возбуждено уголовное дело о взятке в виде Mercedes

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Стоимость автомобиля составляет 27 миллионов рублей.

В отношении Кехмана возбуждено уголовное дело о взятке в виде Mercedes

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Следственный комитет России возбудил очередное уголовное дело против директора МХАТ имени Горького и художественного руководителя Михайловского театра Владимира Кехмана. Его обвиняют в получении взятки в виде автомобиля Mersedes. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, в 2022 году генеральный директор подрядной компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов приобрел для Кехмана Mercedes V-класса стоимостью 27 миллионов рублей в автосалоне «Автодом Пулково».

Автомобиль был оформлен на фирму Каргинова, но фактически использовалась Кехманом. Взамен гендиректор получил преференции при заключении госконтрактов, включая ремонт сцены МХАТа и других культурных объектов. На автомобили и загородный дом, принадлежащие семье Кехмана, наложен арест.

Возбуждение дела и обыски проходят на фоне расследования по растрате средств, выделенных на реконструкцию театральных сцен, где Кехман также обвиняется в превышении сметы и присваивании бюджетных денег.

Владимир Кехман занимает пост руководителя МХАТ с октября 2021 года и лично курировал проект реконструкции старой сцены театра, связанный с данным уголовным производством.

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