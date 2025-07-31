Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост случаев смертельно опасной болезни

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 165 0

Заболевание чаще всего поражает детей и подростков до 25 лет.

В Волгограде Роспотребнадзор предупредил о вспышке смертельно опасной болезни

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

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В первом полугодии 2025 года в Волгограде было зарегистрировано девять случаев менингококковой инфекции. Об этом сообщает Роспотребнадзор, уточняя, что шесть заболевших — дети.

Как пояснили в ведомстве, заболеваемость этим опасным недугом, уносящим жизни около 15% инфицированных, выросла в два раза по сравнению со средними показателями за предыдущие годы наблюдений. По данным санитарных врачей, инфекция проявляет сезонный характер — пик приходится на осень и зиму, а циклические подъемы происходят с интервалом от десяти до 30 лет. Текущий рост заболеваемости фиксируется с 2022 года.

В группе повышенного риска — младенцы до года, молодежь до 25 лет и пожилые люди старше 65 лет. Причины — физиологическая уязвимость иммунной системы и высокая частота социальных контактов. В случае появления симптомов специалисты настоятельно рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью и не прибегать к самолечению.

Ранее сообщалось о росте числа случаев менингококковой инфекции. По словам волгоградского врача-инфекциониста высшей категории Кирилла Каплунова, опасное заболевание, угрожающее региону, может начинаться с симптомов, схожих с легким насморком, но в тяжелых формах приводит к смерти примерно в 15% случаев.

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Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост случаев смертельно опасной болезни

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