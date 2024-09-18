«Я совершил ошибку»: Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание
Nypost: Джастин Тимберлейк публично извинился за вождение в нетрезвом виде
Фото: www.globallookpress.com / © Javier Rojas
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Звезда на личном опыте познал — даже после глотка алкоголя нужно вызывать такси, а не садиться за руль.
Знаменитый американский певец и актер Джастин Тимберлейк принес публичные извинения за езду за рулем в нетрезвом виде. Он сделал это в рамках наказания, о котором смог договориться его адвокат Эдвард Бек с прокурорами. Об этом пишет издание The New York Post.
«Тимберлейк принес униженные по решению суда извинения за то, что сел за руль после того, как выпил в Хэмптонсе», — отмечается в публикации.
С заявлением Тимберлейк выступил послу судебного заседания в пятницу, 13 сентября. По словам певца, обычно он старается «придерживаться очень высоких стандартов», но та ситуация в июне им не соответствует.
«Я признаю, что совершил ошибку, и надеюсь, что мой пример поможет другим избежать таких же историй. Никогда не садитесь за руль даже после одной порции алкоголя, ведь существует множество альтернатив. Позвоните другу или, наконец, вызовите такси», — сказал он.
Как отметил Тимберлейк, после инцидента у него была возможность обдумать случившееся. Певец добавил, что мог бы принять в тот момент другое решение и не садиться за руль.
Задержание Джастина Тимберлейка
В июне 2024 года Тимберлейка задержали правоохранители Саг-Харбора — небольшого населенного пункта в штате Нью-Йорк. Музыкант вел машину в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Он ехал по неправильной стороне дороги, а также не останавливался на красный свет.
Как рассказал полицейский, арестовавший Тимберлейка, от кумира миллионов исходил сильный запах алкоголя. Когда артист покинул автомобиль, то с трудом мог передвигаться и говорить. Причем на месте Тимберлейк отказался от проверки уровня спиртного с помощью специального теста.
Сначала артист не призвала вину, хотя в лучшем случае ему грозил условный срок за решеткой. Адвокат Эдвард Бек требовал закрыть дело своего подопечного, ссылаясь на ошибки полицейского, допущенные во время задержания.
Позднее Тимберлейк и Бек изменили свою тактику. Адвокат заключил сделку с прокурорами, а певец согласился на измененную формулировку обвинения. Тимберлейк признал: был не трезв и водил машину «в состоянии с ограниченными возможностями», что означает якобы не слишком серьезное алкогольное опьянение.
В конечном итоге певца признали виновным в нарушении правил дорожного движения. Однако судья решил, что принести публичные извинения за содеянное недостаточно. В этой связи Тимберлейка приговорили к 25-40 часов общественных работ. Пока неизвестно, когда начнется отбывание наказания.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Тимберлейка, актриса Джессика Бил поддержала своего мужа. Она снова надела обручальное кольцо после ареста супруга.
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