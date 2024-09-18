«Я совершил ошибку»: Джастин Тимберлейк сделал унизительное признание

Звезда на личном опыте познал — даже после глотка алкоголя нужно вызывать такси, а не садиться за руль.

Знаменитый американский певец и актер Джастин Тимберлейк принес публичные извинения за езду за рулем в нетрезвом виде. Он сделал это в рамках наказания, о котором смог договориться его адвокат Эдвард Бек с прокурорами. Об этом пишет издание The New York Post.

«Тимберлейк принес униженные по решению суда извинения за то, что сел за руль после того, как выпил в Хэмптонсе», — отмечается в публикации.

С заявлением Тимберлейк выступил послу судебного заседания в пятницу, 13 сентября. По словам певца, обычно он старается «придерживаться очень высоких стандартов», но та ситуация в июне им не соответствует.

«Я признаю, что совершил ошибку, и надеюсь, что мой пример поможет другим избежать таких же историй. Никогда не садитесь за руль даже после одной порции алкоголя, ведь существует множество альтернатив. Позвоните другу или, наконец, вызовите такси», — сказал он.

Как отметил Тимберлейк, после инцидента у него была возможность обдумать случившееся. Певец добавил, что мог бы принять в тот момент другое решение и не садиться за руль.

Задержание Джастина Тимберлейка

В июне 2024 года Тимберлейка задержали правоохранители Саг-Харбора — небольшого населенного пункта в штате Нью-Йорк. Музыкант вел машину в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Он ехал по неправильной стороне дороги, а также не останавливался на красный свет.

Как рассказал полицейский, арестовавший Тимберлейка, от кумира миллионов исходил сильный запах алкоголя. Когда артист покинул автомобиль, то с трудом мог передвигаться и говорить. Причем на месте Тимберлейк отказался от проверки уровня спиртного с помощью специального теста.

Сначала артист не призвала вину, хотя в лучшем случае ему грозил условный срок за решеткой. Адвокат Эдвард Бек требовал закрыть дело своего подопечного, ссылаясь на ошибки полицейского, допущенные во время задержания.

Позднее Тимберлейк и Бек изменили свою тактику. Адвокат заключил сделку с прокурорами, а певец согласился на измененную формулировку обвинения. Тимберлейк признал: был не трезв и водил машину «в состоянии с ограниченными возможностями», что означает якобы не слишком серьезное алкогольное опьянение.

В конечном итоге певца признали виновным в нарушении правил дорожного движения. Однако судья решил, что принести публичные извинения за содеянное недостаточно. В этой связи Тимберлейка приговорили к 25-40 часов общественных работ. Пока неизвестно, когда начнется отбывание наказания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Тимберлейка, актриса Джессика Бил поддержала своего мужа. Она снова надела обручальное кольцо после ареста супруга.