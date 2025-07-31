Август порадует снижением цен на борщевой набор

Овощи для супа подешевеют до 20% на фоне поступления урожая и стабильности цен на мясо.

В августе россиян ждет ощутимое снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, на фоне активного поступления отечественного урожая цены на овощи и зелень снизятся примерно на 14–20%. Об этом он рассказал aif.ru.

Лук и морковь могут подешеветь на 30–35%, свекла — на 15–20%, что в совокупности повысит доступность набора продуктов для приготовления популярного супа. Одновременно с этим цены на мясо и лавровый лист останутся стабильными, что поддержит общую тенденцию уменьшения стоимости борща.

Кроме того, продукты для винегрета, по оценкам экспертов, подешевеют на 24–27%, а в случае удачных акций скидки могут достигать 30–33%.

Снижение цен связано с сезонным фактором, которые обычно влияют на рынок овощей и фруктов в России. Экономист отмечает, что несмотря на удешевление продуктов, общая инфляция пока сохраняется, но доступность борщевого набора станет приятной новостью для многих семей.

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