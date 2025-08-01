«Газета врет. Газа умирает»: офис New York Times облили красной краской

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Офис New York Times облили красной краской

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sven Hoppe; 5-tv.ru

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Журналистам напомнили, как они отрабатывают повестку Тель-Авива.

А вот одна из старейших американских газет неожиданно пострадала из-за арабо-израильского конфликта. The New York Times поймали на лжи.

В знак протеста группа активистов облила офис газеты на Таймс-сквер красной краской. Таким образом журналистам напомнили, как они освещают события в секторе Газа.

Перед парадным входом теперь красуется надпись «New York Times врет. Газа умирает». Все дело в замалчивании проблемы массового голода из-за блокады гуманитарной помощи Израилем.

Более 150 человек, в том числе 89 детей, уже умерли от истощения, а журналисты в Штатах этого словно не замечают, отрабатывая лишь повестку Тель-Авива.

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«Газета врет. Газа умирает»: офис New York Times облили красной краской

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