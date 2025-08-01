«Джастин, помоги мне!» — россиянка обратилась с неожиданной просьбой к Тимберлейку

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Жительница РФ попросила Джастина Тимберлейка помочь ей выйти замуж

Фото, видео: 5-tv.ru

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Исполнитель оказал содействие девушке с Урала.

С неожиданной просьбой обратилась жительница Урала ко всемирно известному певцу Джастину Тимберлейку.
На концерт в Баку она пришла с плакатом: «Джастин, помоги мне выйти замуж!».

«Было очень много сообщений, не знаю, сколько точно, но около трех тысяч. Мне писали: «Выходи за меня», «А какой я по счету?», «Привет, я Джастин», «Привет, мне Джастин передал твой номер телефона», — рассказывает жительница Екатеринбурга Кристина Лефтерова.

Несмотря на такой наплыв желающих, девушка призналась, что ее сердце все еще свободно. А потенциальным женихам она дала совет, как сделать предложение, чтобы повысить шансы на успех. Лучшей обстановкой станет концерт ее любимого исполнителя.

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«Джастин, помоги мне!» — россиянка обратилась с неожиданной просьбой к Тимберлейку

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