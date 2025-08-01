Что посмотреть на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Гости смогут узнать о гормонах счастья, освоить вейкбординг и многое другое.

С 1 августа по 14 сентября в Москве будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Масштабное мероприятие объединяет 11 флагманских площадок по всему городу. Гостей ждут выставки, мастер-классы, перформансы, шоу, лекции и интерактивные зоны, посвященные технологиям, искусству, спорту и урбанистике. Участие во всех событиях бесплатное, но на часть мероприятий требуется регистрация, пишет портал mos.ru.

Так, в парке искусств «Музеон» открыты три тематические зоны: павильон «Экономика Москвы», выставка ИТ-профессий и шоу «Искусство строить». Вечером там проходит световое шоу на арт-объекте «Строитель будущего», в создании которого может поучаствовать каждый.

На форуме в Гостином Дворе посетителям расскажут о ментальном и физическом развитии, гормонах счастья и нейронных связях. Пространство оформлено в виде инсталляций, развивающих потенциал личности.

В Южном спортивном центре «Лужники» можно заняться более чем 30 видов спорта. В павильоне «Контроль Москвы» можно протестировать тетрис-станцию, принять участие в архитектурном карнавале и получить опыт в градостроительстве.

Площадка в парке «Зарядье» посвящена культурному взаимодействию. Там проходят концерты, театральные постановки и дизайнерские показы.

Посетители «Сколково» могут освоить вейкбординг и протестировать аэродинамическую трубу.

На ВДНХ колесо обозрения «Солнце Москвы» тоже стало частью проекта. Там можно пройти нейротестирование и узнать о карьерных возможностях в городе.

А в «Манеже» работает выставка «Та самая Москва» с симуляторами транспорта, лекциями и более десятью тематическими зонами.

Посмотреть расписание и записаться можно на официальном сайте форума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX