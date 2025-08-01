Жителя Томской области задержали за призывы к экстремизму
Запрещенные материалы он публиковал в соцсетях.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Житель Томской области задержан за призывы к экстремизму. Запрещенные материалы он публиковал в соцсетях. Вычислили его при совместной работе сразу нескольких служб — ФСБ, Росгвардии и МВД.
Лингвисты помогли доказать экстремистскую направленность опубликованных текстов. Сейчас следователи допрашивают задержанного. Вероятно, он причастен к ряду иных преступлений против нашего государства.
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