В Москве проходит Международный кубок по пляжному футболу

Один из самых зрелищных турниров этого лета — Международный кубок по пляжному футболу проходит в Москве. За трофей борются спортсмены из шести стран.

Россию представляют сразу два московских клуба и наша национальная сборная. Сегодня она встречается с командой из Ирана. Ее футболисты между матчами радуют зрителей эффектными трюками.

Игры состоятся при любой погоде. Организаторы все предусмотрели. Не помешает даже сильный дождь — площадку оборудовали дренажной системой. Не пугают внезапные метеосюрпризы и поклонников пляжного футбола.

«Мы из Королева. У нас там есть сектор, где занимаются пляжным спортом. Дети у нас занимаются пляжным футболом. Мы пришли поболеть за наших», — говорит болельщик Иван Масютин.

Матчи группового этапа продлятся до субботы. А кто станет обладателем трофея, узнаем 3 августа.

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