Полезен для всех: введен единый ГОСТ на игрушки в странах Таможенного союза

Новый стандарт согласовали все пять стран-участниц.

С 1 августа в странах Таможенного союза введен единый межгосударственный стандарт на детские игрушки. Об этом рассказала Антонина Цицулина — президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции.

Цицулина пояснила, что новый стандарт от других отличает, в первую очередь, классификация товаров, в которой объединили системы, используемые и производителями игрушек, и педагогами. При этом данный документ будет полезен даже родителям. С его помощью проще будет ориентироваться в том, какую лучше игрушку выбрать и насколько она соответствует возрасту ребенка.

Глава ассоциации подчеркнула, что данный ГОСТ будут развивать в соответствии с изменениями в индустрии, что-то со временем дополнят, что-то исключат.

«Появляются новые игрушки, новые категории игрушек, которые требуют обоснования. Например, никогда не было игрушек с запахами, либо очень сильно интегрировались игрушки и пищевая продукция, либо косметическая», — уточнила Цицулина.

Она также добавила, что все пять стран Таможенного союза данный документ уже согласовали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в августе вступает в силу ГОСТ по школьным рюкзакам.

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